Çatak köyünde 75 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Ural dün öğleden sonra evinden ayrılması ve bir daha geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, yaşlı adamın bulunmasına yönelik arama çalışması başlattı.

Ural'ın yakınlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.