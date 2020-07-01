Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte reflektöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Ankara Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara Çevreyolu'nda alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu Batıkent istikametinde Yusuf Arslan (27) yönetimindeki 06 BYE 327 plakalı motor, yol kenarındaki reflektöre çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Kazada, motorsiklet sürücüsü Arslan hayatını kaybetti.
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