Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan eski bir konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre sonra bitişikteki konağa da sıçradı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında konaklar kullanılamaz hale geldi.