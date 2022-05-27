Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı.

Vatandaşların yoğun ilgiyle karşıladığı tanıtım günleri 29 Mayıs’a kadar devam edecek.

Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi’nde Trabzon Günleri başladı.

Trabzon Tanıtım Günleri Fuarı’nın açılış törenine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından açılış kurdelesi hep birlikte kesildi.

Trabzon Tanıtım Günleri, 29 Mayıs’a kadar devam edecek.

Trabzon’un Ankara’ya taşındığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Sanatı, kültürü, sporu ve doğasıyla Karadeniz’in incisi Trabzon’u ve Trabzonlu hemşehrilerimizi Başkent’te misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkent Millet Bahçesi’nde kurulan tanıtım günlerini gezerek Trabzon şehrimizi yakından tanıyabilirsiniz. 29 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek Trabzon Günleri’ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.