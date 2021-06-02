Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, geçtiğimiz günlerde yağan yağışın etkisiyle yaklaşık 8 tonluk kayanın ahırının damına zarar verdiği Mustafa Koçak ve ailesini ziyaret etti.

Özdoğan, olay yerinde kurum amirleri ile incelemelerde bulundu.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Özdoğan, kayanın ahırdan vinç ile çıkartılarak ahırın tadilatının da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ev sahibinin oğlu Umut Koçak, yetkililere teşekkür etti.