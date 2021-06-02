Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkan Özdoğan, 8 tonluk kayanın düştüğü evin ahırında incelemede bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Karpuzsekisi Mahallesi Gelbula mevkisinde evinin ahırına 8 tonluk kaya düşen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, geçtiğimiz günlerde yağan yağışın etkisiyle yaklaşık 8 tonluk kayanın ahırının damına zarar verdiği Mustafa Koçak ve ailesini ziyaret etti.
Özdoğan, olay yerinde kurum amirleri ile incelemelerde bulundu.
Yaşanan olayda can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Özdoğan, kayanın ahırdan vinç ile çıkartılarak ahırın tadilatının da gerçekleştirileceğini ifade etti.
Ev sahibinin oğlu Umut Koçak, yetkililere teşekkür etti.
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