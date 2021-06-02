Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların yanında olurken, aynı zamanda köprü vazifesi görüyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bir hayırsever tarafından bağışlanan akülü tekerlekli sandalye, Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşa evinde teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, engelli vatandaşın hayati bir ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Görevimiz vatandaşlarımızın mutlu olması. Niğde Belediyesi olarak hayırsever vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.