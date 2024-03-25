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Güncel
AA 25.03.2024 16:53

Başkan Başdeğirmen: 5 yılda çok güzel işlere imza attık

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 yıllık görev süresi içerisinde mesai arkadaşlarıyla birlikte çok güzel işlere imza attıklarını belirterek, "Yeni dönemde de daha da güzel hizmetleri şehre kazandıracağız" dedi.

Başkan Başdeğirmen: 5 yılda çok güzel işlere imza attık
[Fotograf: İHA]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Ayı dolayısıyla belediye personeli ve ailelerine iftar yemeği verdi. Gökkubbe Fuar Merkezinde düzenlenen iftara personel ile birlikte binlerce kişi katıldı. İftar öncesinde Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, mesai arkadaşları ve ailelerini kapıda karşıladı. Ezanın okunmasıyla birlikte aynı anda binlerce kişi yapılan duanın ardından iftarını açtı. 

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesai arkadaşlarıyla geleneksel aile iftarını gerçekleştirdiklerini belirterek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Mesai arkadaşlarıyla birlikteliklerinin 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle başladığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, 5 yıllık süreçte çok güzel işlere imza atarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Başkan Başdeğirmen: 5 yılda çok güzel işlere imza attık

Yaptıkları çalışmalarda mesai arkadaşlarının çok büyük emekleri olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın karşısına sizlerle beraber yapmış olduğumuz hizmetleri anlatarak çıkıyoruz. Çok şükür ki vatandaşlarımız tarafından da bugüne kadar yaptığımız çalışmalara ilgisiz kalınmadı, her zaman da beğenildi. Rabbim bizlere daha güzel hizmetleri yapmayı nasip eylesin. 31 Mart’ta yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. Tekrar sizlerle birlikte bu vazifeyi devam ettirmek istiyorum. Sizlere bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin” ifadelerinde bulundu. 

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