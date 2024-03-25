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Güncel
İHA 25.03.2024 15:03

Ordu'da günlük 10 bin kişiye iftar yemeği

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin 15 noktasında oluşturulan alanlar ile günlük 10 bin iftar yemeği sofralara ulaştırılıyor. İftar yemeği ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı kesimlerin kapılarına götürülüyor.

Ordu'da günlük 10 bin kişiye iftar yemeği
[Fotograf: İHA]

Altınordu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlü'ğü ekipleri şehir merkezindeki dağıtım noktaları dışında günlük bin sıcak yemeği kırsal mahallelerde ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere ulaştırıyor.

İhtiyaç sahipleri, depremzedeler, yaşlılar, hastalar, engelliler, yalnız yaşayanlar, dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplardan toplamda bin 632 adet sıcak yemek, Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinden önce ekipler tarafından ulaştırılıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ayrıca Ordu Üniversitesi kampüsünde bulunan 2 yurtta toplam 2 bin öğrenciye de iftar yemeği yardımında bulunuluyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ramazan ayının tüm güzelliklerini Altınordu ailesi olarak hep birlikte yaşadıklarına dikkati çekti:

''Paylaşma ve kardeşlik dolu bir Ramazan ayını daha yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu Ramazan’da da dayanışmamızı zirveye çıkaracağız. Gerek sıcak yemek ikramlarımız, gerekse dayanışma paketi desteklerimiz ile ihtiyaç sahiplerinin ve bize ihtiyaç duyan her bir insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli büyüklerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve hastalarımızın sıcak yemeklerini her zamanki gibi ekiplerimiz evlerine teslim ediyor. Paylaşarak güçlenmeye, bereketi çoğaltmaya kardeşliğimizi büyütmeye devam edeceğiz''.

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