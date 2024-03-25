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Güncel
İHA 25.03.2024 15:08

Amasya'da her ramazan gerçekleşen ''Sepet Sallama'' geleneği devam ediyor

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Ramazan aylarında çocukları sevindiren `Sepet Sallama` geleneği 1,5 asırdan fazla süredir yaşatılıyor. Ramazan ayının ortasında sokakları dolaşan çocuklar için evlerden sarkıtılan sepetlere hediyeler konuluyor.

Amasya'da her ramazan gerçekleşen ''Sepet Sallama'' geleneği devam ediyor
[Fotograf: İHA]

150 yılı aşan renkli geleneği Alpaslan İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri akşam saatinde yaptıkları etkinlikle sürdürdü.

Okul müdürü Bahadır Gerdan, geleneğin yaşatılması gerektiğini öğrencilerine söyledi.

Çocukluk dönemindeki aynı heyecanı yaşayan 33 yaşındaki Rıdvan Torun, ''Dedelerimizin, ninelerimizin bize öğrettiği bu gelenek Ramazan ayının her 15’inci gecesinde coşkuyla tüm köydeki ailelerin çoluk, çocuk bir araya gelerek ev ev gezdiği, çocukların 'Sepet Sallama' adı altında yaptığı bir etkinlik. Geleneksel olarak düzenli bir şekilde 151 yıldır devam eden bir etkinliğimizdir'' dedi.

Amasya'da her ramazan gerçekleşen ''Sepet Sallama'' geleneği devam ediyor

''Sepet Sallama gecesini gördüğüm için Allah’a şükrediyorum''

30 yıldır bakkal işleten Recep Torun “50 yıldır çocuklarımızla beraber bu geleneği yaşıyoruz. Annelerimizin anlattığına göre 151’inci yılını kutladığımız bu ''Sepet Sallama'' gecesini gördüğüm için Allah’a şükrediyorum. Annemin anlattığına göre büyüklerimiz sepeti damlardan uzatırlarmış. Sepet Sallama geleneği yukarı köyden yani Zuday’dan bize bu zamana kadar anneannelerimizden gelen bir gelenek” diye konuştu.

74 yaşındaki Türkan Torun  ise ''Çorap, para, öteberi veriyoruz. Çocuklar seviniyor. Annem öleli 30 yılı geçti. Annemden öncede vardı bu gelenek. Kapıyı açarlar, kapıdan atarlar içeri, sende artık ne koyarsan koy. Ceviz koyulur, elma koyulur'' dedi.

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