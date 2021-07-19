Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın
[Fotoğraf: AA]
Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi altına alındı.
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