BARÜ’de TÜBİTAK destekli proje hazırlama eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında araştırmacılara yönelik bir eğitim programı düzenlendi.



BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erkartal’ın yürütücülüğünü yaptığı “Fen, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi” programında 4 farklı oturumda 8 ana başlık altında eğitim verildi. Farklı üniversitelerden eğitici ve araştırmacıların bulunduğu programın açılış konuşmasını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erkartal yaptı. BARÜ’nün bilimsel araştırma süreçlerine katılımı teşvik etmek ve proje hazırlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği eğitim programının önemine değinen Rektör Uzun, “Her bir bileşenimizin bilim ve teknoloji süreçlerine katılımlarını sağlamayı, milli ve yerli olanı üretmelerini teşvik ediyoruz. Üniversitemizde TÜBİTAK tarafından desteklenerek düzenlenen bu eğitim programı da hedeflerimiz çerçevesinde proje hazırlama ve yürütme becerilerini geliştirme noktasında önemli bir adımı temsil ediyor. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin, disiplinler arası bilimsel çalışmalara altyapı oluşturulmasına büyük katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.



Dr. Öğr. Üyesi Erkartal ise “Bir projenin en önemli kısmı fikirleri olgunlaştırarak metin haline getirmektir. Bu meyanda etkili planlama, doğru ekip, kaynak ve bütçe yönetimi gibi bileşenlerle proje üretiminin başarıyla sonuçlanmasına odaklanacağız. Bu noktada Bartın Üniversitesi bölgesel kalkınmada çok önemli bir yer tutuyor. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun olmak üzere Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Mehmet Zahmakıran’a ve ürettikleri bilimsel çalışmalarıyla Üniversitemizi bölgenin önde gelen kurumlarından biri haline getirdiği için tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Ardından geçilen programın ilk oturumunda Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, BARÜ’nün TÜBİTAK projelerinde önemli başarılara imza attığına değinerek “TÜBİTAK 1001 Proje Önerisi Hazırlama” ve “TÜBİTAK 1001 Projeleri Yürütülmesi” başlıklarında tecrübelerinden örnekler vererek detaylı bilgilendirmelerde bulundu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız uluslararası proje ve ortak aktivitelerin geliştirilmesi noktasında yapılacaklara dikkat çekerek “ERANET Projeleri Hazırlık Aşamaları” ile “ERC ERANET Projesi Yürütülmesi” konu başlıklarında bilimsel araştırmalarda izlenmesi gereken yolları anlattı.



BARÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Fatma Ünal ise bilim insanlarının kariyerlerini en verimli şekilde sürdürmelerini hedefleyen TÜBİTAK programları hakkında bilgiler vererek “Kariyer Geliştirme Programı Genel Bilgilendirme” ve “Kariyer Geliştirme Programı Projesi Yazım Süreçleri” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Son olarak BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran uluslararası bilimsel ağlarda araştırmacıları bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal araştırmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlayan “COST Aksiyonları Genel Bilgilendirme” ile “COST Projeleri Başvuru Süreçleri”ni aktardı. Araştırmacılar tarafından ilgiyle takip edilen konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.