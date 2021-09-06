Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan selde 50 öğrencinin eğitim gördüğü 10 derslikli Zafer İlkokulu'nun birinci katı sel suları ve balçıkla doldu.

Ekiplerin yoğun temizlik ve bakım çalışmasıyla eğitim öğretime hazır hale getirilen iki katlı okulda, öğrenciler uzun aranın ardından tekrar ders başı yaptı.

Yeni eğitim yılı dolayısıyla okulda düzenlenen törende konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, bölgede tüm ekiplerle yoğun çalışma yürütüldüğünü, okulun da kısa sürede eğitime hazırlandığını söyledi.

Afetlerin tekrar yaşanmaması için gayret içinde olduklarını vurgulayan Güner, "Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,5 sene ayrı kaldığımız bu güzel ortama, cıvıltılı okul bahçelerine yeniden kavuştuk. Kararlılığımızla Kovid-19'la ilgili gerekli tedbirleri de alarak bu eğitim öğretimi bu sene inşallah tamamlamak niyetindeyiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar da kent genelinde 161 okulda 2 bin 242 idareci ve öğretmen, 26 bin 405 öğrenciyle eğitim öğretime başlandığını aktardı.

Törenin ardından ders başı yapan öğrencilere, protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç ile bazı daire amirleri ve veliler de törende yer aldı.