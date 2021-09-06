Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de inşaattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Kayseri'de inşaatı süren müstakil evin ikinci katından merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Kayseri'de edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi Becen Caddesi'nde iki katlı evin inşaatında çalışan S.Ö, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Ağır yaralanan S.Ö, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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