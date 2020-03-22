Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişileri dışarı çıkmamaları konusunda anonslarla uyardı.

Tedbir kapsamında Arıt köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Şaban T, evinde kimse olmaması sebebiyle alışveriş yapamadığını belirterek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Arıt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Şaban T'nin, kuru gıda, ekmek ve meyve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evine götürdü.