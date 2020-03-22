Yapımı tamamlanan ve 10 Ocak tarihinde su tutmaya başlayan barajda su seviyesi her geçen gün artıyor.

DSİ 63. Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, Reyhanlı Barajı'nın 9 bin 271 metrelik kret uzunluğu ve yaklaşık 21 milyon metreküp dolgu hacmiyle ülkenin en büyük barajlarından olduğunu kaydetti.

Barajın sulamanın yanı sıra Amik Ovası'nda taşkını önleme görevinin de olduğunu belirten Ekinci, "Kaynağını Afrin ve Karasu çaylarından alan barajımızın şu an altıda biri dolmuş durumda. Dolmaya da devam ediyor. 584 bin 640 dekar sulama kapasiteli, 200 bin dekar alanı taşkından koruyacak barajın yıllık faydası yaklaşık 1 milyar 100 milyon liradır." bilgisini verdi.

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