Adıyaman, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oyratlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giderek inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan M.K., A.Y., F.Y. ve A.K.'yi suçüstü yakaladı. Beraberlerinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.