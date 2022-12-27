Kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı. Kedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

Hayvan sahipleri kedi köpekleri için kayıt yaptırdıktan sonra çip ve kuduz aşısını yaptırdı. Bartın genelinde şu ana kadar İl Müdürlüğü, özel veteriner kliniklerinde bin 425 kedi, 2 bin 921 köpek, Bartın İl Özel İdaresi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 120 kedi ve 624 köpek olmak üzere il genelinde toplam 5 bin 90 kedi ve köpeğe çip takıldı.

Köpeğine çip ve kuduz aşısı yaptırdığını söyleyen Selçuk Pala, yılbaşından sonra cezası olduğu için baktığı köpeğinin işlemlerini yaptırdığını belirtti.