Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir ambulansta arama yaptı.

Aramada 6 bin 360 kaçak ilaç bulundu.

Gözaltına alınan ambulans şoförü M.K ile şirket çalışanı A.B.F., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis, bir şirketin mesul müdürü S.Y. ile eşi M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.