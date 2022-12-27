Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de koyunlara kurt sürüsü saldırdı: 25 koyun telef oldu, 15’i kayıp
Bingöl’de besici Kutbeddin Akbul, 100 koyununu otlamaları için dağın eteğine götürdü. Koyunlar otladığı sırada alanı bir anda kurt sürüsü saldırdı. 60 koyun kaçmayı başarırken, 25 koyun kurtlar tarafından telef edildi.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde besicilik yapan Kutbeddin Akbul, 100 koyununu otlatmak için Kanireş Mahallesi’ndeki bir dağın eteğine götürdü. Akbul’un koyunlarını otlatmak için dağın eteğine çıkardığı sırada bir anda saldıran kurt sürüsü, koyunları önüne alıp kaçırdı.
Akbul, kaybolan koyunlarını yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir bölgede buldu. Kurt saldırısında koyunların 25’i telef oldu, 15’i ise kayboldu.
Sürü sahibi Akbul, koyunlarının uğradığı kurt saldırısı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Etiketler: Bingöl
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