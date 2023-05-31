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Güncel
İHA 31.05.2023 12:20

Bartın’da Galatasaraylı taraftarlar kent meydanına akın etti

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar Bartın’da kutlama yaptı.

Bartın’da Galatasaraylı taraftarlar kent meydanına akın etti
[Fotograf: İHA]

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray maçı 4-1 kazanarak 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bartın’da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamalar için kent meydanına akın etti.

Cumhuriyet Meydanı ve kentin farklı noktalarındaki kutlamalarda meşaleler yakan ve marşlar söyleyen taraftarlar şampiyonluğu coşku içinde kutladı.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla konvoy yaparak kentin caddelerinde bayraklarla şampiyonluk turu attı.

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