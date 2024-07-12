Parçalı Bulutlu 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.07.2024 15:58

Bartın’da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Bartın’da Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, eğitim faaliyetlerinin, geçmiş dönemde olduğu gibi güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilerin okullarından donanımlı şekilde mezun olmaları gerektiğini belirten Arslan, bu konuda gerekli planlamaların yapılmasını ve tedbirlerin alınmasını istedi.

Toplantıda 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan eğitim faaliyetleri, tamamlanan projeler, LGS ve YKS'de Bartın'ın başarı durumu, okul inşaatları, okul ve çevrelerinin güvenliği konusunda yapılan çalışmalar ile yeni dönemde planlanan çalışmalar değerlendirildi.

​​​​​​​Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile müdürlük yöneticileri katıldı.

ETİKETLER
Bartın LGS YKS Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Balıkesir'de denizde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
17:35
Hamas: Netanyahu'nun yeni talepler ekleme çabaları anlaşmayı engellemeye yönelik oyalamadır
17:40
Abdullah Güler: Emekli aylıkları için önümüzdeki günlerde toplantı yapacağız
17:32
Gazze'de artık hiçbir yer güvenli değil
17:25
Ermenistan'da tarih dersleri değişiyor
17:21
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
FOTO FOKUS
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ