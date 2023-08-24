Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 24.08.2023 09:18

Bartın'da bir araçtan uyuşturucu ve suikast silahı çıktı

Bartın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve suikast silahı çıktı.

Bartın'da bir araçtan uyuşturucu ve suikast silahı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araçta bulunan O.A., H.D. ve S.A. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 9,78 gram uyuşturucu maddesi, 1 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 59 adet fişek, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında Bartın Cumhuriyet Savcısının talimatı ile `uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak` suçundan adli işlem başlatıldı. 

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Adana'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
ABD'de 371 kişi hakkında "COVID-19 bağlantılı dolandırıcılık"tan iddianame hazırlandı
10:43
Adana'da cephanelik gibi ev: Çok sayıda silah ele geçirildi
10:38
Kars'ta kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
10:10
Milli Muharip Uçak: KAAN dış politikada 'altın anahtar' olabilir
10:09
Kuzey Kore, ikinci casus füze fırlatma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı
10:06
Trump, başkan olmasını uygun görmediği adaylarla münazara etmek istemediğini söyledi
Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı
Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi
Çanakkale'deki yangının verdiği hasar böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ