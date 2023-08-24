Bartın'da bir araçtan uyuşturucu ve suikast silahı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araçta bulunan O.A., H.D. ve S.A. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 9,78 gram uyuşturucu maddesi, 1 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 59 adet fişek, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.



Yakalanan 3 şüpheli hakkında Bartın Cumhuriyet Savcısının talimatı ile `uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak` suçundan adli işlem başlatıldı.