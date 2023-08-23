Adana'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan dairede bir kişi balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen kişiyi de merdivenli itfaiye aracıyla bulunduğu yerden alıp aşağıya indirdi.

Dumandan etkilendiği belirlenen kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.