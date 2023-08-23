Rize'de AFAD ekipleri şiddetli yağış sonrası boşaltılan evlerde inceleme yaptı

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası Yalı Mahallesi'nde Yusuf, Muharrem ve Ömer Ç. kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Ç.'nun tek katlı evi, heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

AFAD ekipleri, sabah bölgeye gelerek söz konusu evlerde incelemelerde bulundu.

Ev sahiplerinden Muharrem Ç., dün öğlenden itibaren aşırı yağmur yağdığını söyledi.

Yağmur suyunun yoldan taşarak evin altına doğru aktığını belirten Muharrem Ç., "Evin altında ufak çaplı toprak kayması meydana geldi. Biz ilk önce fark edemedik. Komşular bağırınca bizim de haberimiz oldu" dedi.





Muharrem Ç., yetkililerin hemen olay yerine geldiğini ifade ederek, "Sonra bizleri tahliye ettiler. Bu sabah tekrar AFAD ekipleri gelerek gereken incelemeleri yaptı, rapor tuttu. Mağduriyetimiz var. En kısa sürede inşallah mağduriyetimiz giderilir" diye konuştu.