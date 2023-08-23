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Güncel
AA 23.08.2023 23:05

Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı

Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 14 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binalar 360 kilogram patlayıcı, 5 bin 500 kapsül kullanılarak kontrollü yıkıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, binaların patlayıcı yardımıyla yıkılmasının ardından gazetecilere, kentte yıkılacak çok sayıda bina bulunduğunu söyledi.

Kentte üçüncü kez patlatma yöntemiyle ağır hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirildiğini aktaran Yazıcı şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5-10 gün içerisinde 40 civarında patlatmalar devam edecek. Malatya'da 46 bine yakın yıkılacak orta ve ağır hasarlı bina bulunuyor ve biz bunları hızlıca yıkmaya devam ediyoruz. Bu görüntüden, kötü durumdan vatandaşımızı kurtarmamız lazım. Gördüğünüz gibi cam ve çerçeveleri sökülmüş, vatandaşa adeta korku veren bu binaların bir an önce yıkılması gerekiyor. Biz de yıkımlarla ilgili hızımızı artırdık. İnşallah bu kötü görüntülerden Malatya'yı kurtarırken bir yandan da TOKİ'nin yaptığı ihaleler sayesinde insanlarımız kalıcı konutlarına, evlerine kavuşacak"

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