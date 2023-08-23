Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.08.2023 22:21

Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi

Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi

Gölbucağı Mahallesi 121. Caddesi'nde bir sürücünün drift yaptığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, drift yaptığı belirlenen araç sürücüsü F.Ş'ye 20 bin 342 lira para cezası uyguladı.

Aracı 60 gün trafikten men edilen sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Öte yandan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
BM'den Yunanistan'a "güvenli ve tarafsız sınır koruma politikaları uygulama" çağrısı
22:33
Yunanistan'daki yangının dumanı İtalya ve Malta'ya ulaştı
22:26
Avusturya Alpleri’nde 2001'den bu yana kayıp olan bir kişinin cesedi bulundu
22:24
Güney Kore 6 yıl sonra ilk kez hava saldırısı tatbikatı gerçekleştirdi
22:17
Bakan Koca: Bilgi çağının donanımlarına sahip bir gençlik umudu taşıyoruz
22:13
Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara’da gün batımı
Ankara’da gün batımı
FOTO FOKUS
Çin’de bir iş merkezi alev alev yandı
Çin’de bir iş merkezi alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ