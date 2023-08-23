Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 şüpheliye ait 3 ikamet ve 3 araçta eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 9 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, plastik ölçek, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet klipsli poşet, 9 cep telefonu ve suç geliri olduğu değerlendirilen 41 bin 905 lira, 100 dolar, 10 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.