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Güncel
AA 23.08.2023 21:51

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar neticesinde tespit edilen 9 şüpheliye ait 3 ikamet ve 3 araçta eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 9 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, plastik ölçek, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet klipsli poşet, 9 cep telefonu ve suç geliri olduğu değerlendirilen 41 bin 905 lira, 100 dolar, 10 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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