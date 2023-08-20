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Güncel
AA 20.08.2023 18:07

Bartın'da alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Bartın'ın İnkumu sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile kurtarıldı.

Bartın'da alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Tatil beldesi İnkumu'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle kıyıya 50 metre açıkta, içinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgedeki cankurtaranlar kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, ekipler ve çevredekilerce kurtarıldı.

Denizden çıkarılan aile bireyleri, sahilde bekleyen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi.

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