Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da 4 ilin UMKE ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı
[Fotograf: AA]
Bartın'da Bolu, Zonguldak, Karabük'ten UMKE ekiplerinin katılımıyla "yerel düzey saha tatbikatı" gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, 112 ambulans servisi, AFAD, itfaiye, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta, Orduyeri Çağlayan mevkisinde sel senaryosu icra edildi.
Senaryo gereği kuvvetli yağış sonucunda ırmağın taşmasıyla oluşan selde mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
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