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Güncel
AA 28.05.2024 20:01

Bartın Üniversitesinde öğrenciler, Filistin halkına destek için nöbet tutuyor

Bartın Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için başlattıkları nöbeti sürdürüyor.

Bartın Üniversitesinde öğrenciler, Filistin halkına destek için nöbet tutuyor

Üniversitenin Kutlubey yerleşkesinde 17 Mayıs'ta Filistin ve Türk bayrakları asılı çadırlar kuran öğrenciler, "Nehirden Denize Özgür Filistin", "Soykırıma Hayır" yazılı dövizler eşliğinde Gazze'de yaklaşık 8 aydır havadan ve karadan bombardıman altında yaşayan Filistinliler için duyarlı olunması çağrısında bulunuyor.

Öğrencilerden İsmail Eren, Gazze'de 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen bir soykırımın yaşandığını söyledi.

Eren, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 binin üzerine insanın saldırılarda hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Yüzde 60'tan fazlasını kadınlar, çocuklar ve kuvözdeki bebekler oluşturuyor. Sözde Batı medeniyetleri kendi uydurdukları insani hak ve hürriyetlerin dışına çıkarak, büyük bir soykırıma devam ediyorlar." dedi.

"Dünyada intifada oluştu"

Filistin halkının büyük bir direniş gösterdiğini anlatan Eren, "Bu direnişin kıvılcımını dünyada da görebiliyoruz. Dünyada intifada oluştu. Dünyanın dört bir yerinde, özellikle üniversitelerde öğrenciler büyük bir intifadaya kalkıştılar. Biz de bu intifadaya destek vermek için, meşale yakmak için Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak eylem düzenliyoruz. Temennimiz, bu barbar, soykırımcı zihniyetin ve arkasındaki kukla rejimlerin son bulması." ifadesini kullandı.

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