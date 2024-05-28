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Güncel
AA 28.05.2024 19:55

Nevşehir'de sağanak etkili oldu

Nevşehir'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Nevşehir'de sağanak etkili oldu

Kentte ikindi vakti başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Nevşehir-Acıgöl kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yağışın ardından oluşan su birikintisi trafiği aksattı.

Yol iş makinesiyle yürütülen çalışmayla ulaşıma açıldı. Trafik polisleri de ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcadı.

Öte yandan bu yol üzerindeki Nevşehir Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bodrum katını da su bastı.

İtfaiye ekibi ve görevliler su tahliyesi yaptı.

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