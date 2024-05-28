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Güncel
İHA 28.05.2024 19:42

Karaman’da bir işçinin çikolata makinesine kaptırdığı eli parçalandı

Karaman’da bir işçi bakımını yaptığı çikolata makinesine elini kaptırdı.

Karaman’da bir işçinin çikolata makinesine kaptırdığı eli parçalandı

Olay, bir bisküvi fabrikasında meydana geldi.

Bisküvi fabrikasında makine bakım çalışanı olarak çalıştığı öğrenilen M.A., bakımını yaptığı çikolata makinesinin bandına sağ elini kaptırdı. Eli bilek kısmından ezilerek parçalanan işçinin yardımına ilk olarak diğer çalışanlar koşarken, ihbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi fabrikaya gelen ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi daha sonra ambulansla Konya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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