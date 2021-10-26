Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li iki terörist, taciz ateşi açarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
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