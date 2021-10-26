Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i de tutuklandı.???????
Etiketler: Malatya Uyuşturucu Narkotik
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