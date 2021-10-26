Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Yalman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Yalman'ın cenazesi, buradan memleketi Osmaniye'ye uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.