Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Barış Manço için anma konseri
[Fotoğraf: İHA]
Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço için "23. Yıl Anma Konseri" düzenleyecek. Ücretsiz konser 18 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço'nun 23. ölüm yıl dönümü için Denizli'de, 23. Yıl Anma Konseri düzenlenecek.
Ünlü sanatçı için düzenlenecek anma konseri 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenecek anma konserinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Solist Mehmet Bacaklı'nın seslendireceği Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini sahneye taşıyacak.
Ücretsiz yapılacak anma konserine tüm vatandaşlar davet edildi.
Etiketler: Denizli
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