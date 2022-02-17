Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşini sokak ortasında kurşunladı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayrı yaşadığı karısını sokakta silahla yaralayan H. B. gözaltına alındı.
Balıkesir Bandırma'nın Hacıyusuf Mahallesi'nde sokakta yürüyen 41 yaşındaki Hanife B. ile yanına gelen 51 yaşındaki eşi Hasan B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bir süredir ayrı yaşadığı eşine tabancayla ateş eden H. B. olay yerinden uzaklaştı.
Bacağına 2 kurşun isabet eden Hanife B, yoldan geçen bir araçla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis tarafından olayda kullanılan silahla gözaltına alınan H. B. çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştıklarını söyledi.
Tedavisi süren yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Kadına Şiddet Kavga
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