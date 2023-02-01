Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Barış Manço Erzurum'da anıldı
Barış Manço, ölümünün 24’üncü yıl dönümünde "Büyük Adam Olacak Çocuk" programı ile anıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bilim Erzurum’da düzenlediği "Büyük Adam Olacak Çocuk" etkinliği ile Barış Manço’yu meşhur programı ile andı.
Programda eski günlerdeki gibi çocuk konuklar alınıp, bilmeceler sorularak ve şarkılar söylenerek doyasıya eğlenildi.
Çocuklar sahnede performanslarını ortaya koyarken, veliler de çocuklarını telefonları ile çekerek heyecanlarına ortak oldu.
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