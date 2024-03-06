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Güncel
AA 06.03.2024 10:02

Bando takımı kuran kadınlar gösteriye hazırlanıyor

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri tarafından kurulan bando takımı gösteri yapmaya hazırlanıyor.

Bando takımı kuran kadınlar gösteriye hazırlanıyor

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan dernek, kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Derneğin üyesi 20 kadın, bir süre önce "Halime Çavuş Derneği Kadın Bando Takımı"nı kurdu.

Dernek üyelerinden majör Berrin Canlı öncülüğünde 3,5 aydır Merkez Spor Salonu'nda çalışmalarını yürüten bando takımı, ilk gösterisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 7 Mart'ta Kastamonu'da, daha sonra da farklı yerlerde gösteriler yapmayı planlıyor.

Dernek Başkanı Avukat Şule Özbay, derneğin güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Kadınların kurduğu bir dernek olduklarını ifade eden Özbay, "Girişimci kadın derneği ama amaçlarımız arasında farkındalık yaratan projelere yer vermek de var. Bunlardan biri de kadın bando takımı oldu. Çok kısa sürede organize olduk. İlk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir gösteri yapmayı hedefliyoruz. Zamanla ulusal düzeyde de gösteri yapmak istiyoruz." dedi.

Her yaş grubundan kadının bando takımında yer aldığını belirten Özbay, "Her kesimden, her yaş grubundan 20 kadın bando takımında yer alıyor. Emekliler, ev hanımları, avukatlar, sağlık personeli, eğitimciler var. Kimisi okul döneminde bando takımında bulunmuş, kimisi arzu etmiş ama fırsat bulamamış. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. İşin aslı keyif almak, farkındalık oluşturmak, farklı ve daha önce denenmemiş bir şeyi yaparak bir araya gelmek istedik." diye konuştu.

Özbay, kendilerine destek olan kurumlara teşekkür etti.

"Çok heyecanlıyız"

Kadın bando takımı fikrini ortaya atan iş kadını Asuman Özkan ise ilk gösterilerini 7 Mart Perşembe günü Kastamonu Üniversitesinde gerçekleştireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dernek olarak farklı çalışmalar sürekli yapıyorduk. Bir bando takımı kuralım fikrini ortaya sundum. 'Neden Kastamonu'da bir bando takımı olmasın?' dedim. Öğrencilikte birçoğumuz çaldık, bayramlarda çok da güzel oluyordu. Arkadaşlar tarafından da kabul gördü. Kastamonu'nun artık bir bando takımı var. Öğrencilik yıllarına tekrar geri dönüyoruz. Haftada bir çalışıyoruz. O gün gelsin diye heyecanla bekliyoruz, çok eğleniyoruz. Perşembeyi iple çekiyoruz."

Bir kamu kurumunda sosyal hizmet uzmanı olan Eylem Aydın da "Kadın bandosu fikri çıktıktan sonra Kastamonu'nun geçmişinde hiç böyle bir şey olmadığını gördük. Bu ilk olacak, o yüzden çok heyecanlıyız. İlk kez yaptığımız şeyi geleceğe taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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