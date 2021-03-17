Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mestanlar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mestanlar'da bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
Etiketler: Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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