Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 586 gram uyuşturucu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 25 fişek, 18 bin dolu makaron, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 810 lira, drone ve yaka kamerası ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.