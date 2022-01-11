Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Balıkesir’de düzenlenen operasyonda, örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda 586 gram uyuşturucu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 25 fişek, 18 bin dolu makaron, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 810 lira, drone ve yaka kamerası ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
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