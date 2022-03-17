Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik il merkezi, Edremit ve Erdek'te operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti ve üretimi yaptığı belirlenen 11 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda, 6,38 gram skunk maddesi, 20 hint keneviri bitkisi, 20 ekstasy hap, 49 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 3 sıvı organik bitki besini, 4 reflektör, 1 filtre makinası, 1 aydınlatma makinesi, 1 buhar makinesi, 1 devir daim motoru, 2 zaman ayarlayıcı, 1 adaptör, 1 top alüminyum folyo, 4 payp ve 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Etiketler: Balıkesir Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:48
- 16:48
- 16:44
- 16:37
- 16:48
Sıradaki Haber
Mali'de France 24 ve RFI radyosunun yayınları askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz