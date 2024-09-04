Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 618 gram esrar, 376 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 18 adet sikke ile tarihi mermer obje ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.