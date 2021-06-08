Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 23:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir otoyolu Susurluk mevkii Yahyaköy Viyadüğü'nde seyir halinde olan M.B.'nin kullandığı araç, yoldan çıkarak refüj demirlerine çarptı.
Araçta bulunan A.K. kazada hafif şekilde yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Balıkesir İtfaiye Trafik Kazası
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