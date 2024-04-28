Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Ali Rıza Kamalak idaresindeki otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamalak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Tır sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.