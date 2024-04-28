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Güncel
AA 28.04.2024 10:43

Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Ali Rıza Kamalak idaresindeki otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kamalak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Tır sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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