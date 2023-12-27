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Güncel
AA 27.12.2023 10:12

Balıkesir'de sosyal medyada şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada bölücü örgüt propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Balıkesir'de sosyal medyada şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlarda bulunanların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya platformu X'te bölücü örgüt propagandası yapılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve şehitlere yönelik suç içeren mesajlar paylaşılan hesabın, Hüseyin Can A. tarafından kullanıldığını belirledi.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu kişinin evine baskın yapan ekipler, Hüseyin Can A'yı gözaltına aldı. Söz konusu adreste çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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