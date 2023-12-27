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Güncel
AA 27.12.2023 10:09

Kocaeli'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa 28'er yıl hapis verildi

Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yargılanan baba oğul, 28 yıl 6'şar ay hapis ile 540'ar bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'deki uyuşturucu davasında 2 sanığa 28'er yıl hapis verildi
[TRT Haber (arşiv)]

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba İ.K. ve oğlu M.F.K. ile avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.K, esasa ilişkin savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, olayın başından beri bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun yarıdan fazlasını kendisinin teslim ettiğini ve bu durumun da gözetilmesini isteyen İ.K, "İlk yakalandığımda bildiklerimi polise anlattım. M.F.K'nin hiçbir şeyden haberi yok. Gaflete düştüm, çok pişmanım." diye konuştu.

M.F.K. ise eski ifadelerini tekrarladığını dile getirerek, bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Bu olayı babasının gerçekleştirdiğini savunan M.F.K, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İ.K. ve M.F.K'yi "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 28 yıl 6'şar ay hapis ve 540'ar bin lira para cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanıklar A.K. ve M.M.K'nin ise beraatine karar verildi. 

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