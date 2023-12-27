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Güncel
İHA 27.12.2023 10:09

Müslüman olup, Meryem ismini aldı

Almanya'dan gelen Miya Giresun'un Eynesil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

Müslüman olup, Meryem ismini aldı

İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun yönettiği merasimde, Miya'ya, Allah'ın varlığı, birliği, iman ve İslam esasları hakkında bilgi verildi.

Miya, özgür iradesiyle İslam'ı seçtiğini belirterek kelime-i şehadeti söyleyip İslamiyeti kabul ettiğini ifade etti. Şahitler eşliğinde yapılan törende, tekbirler eşliğinde salavatlar okundu. İmzalanan ihtida belgesi Miya’ya takdim edilirken, İlçe Müftüsü tarafından tebrik edilip İslamiyeti anlatan kitaplar hediye edildi. Tören, duygu dolu anlara sahne oldu, ve Meryem’in müslüman olaması çevresinde sevinçle karşılandı.

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