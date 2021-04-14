Soğanyemez Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesindeki kullanılmayan 3 katlı evin zemin katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında kullanılmayan evde bulunan bazı eşyalar yanarken, binada da maddi hasar oluştu.