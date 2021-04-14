Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de aniden başlayan dolu yerini sağanağa bıraktı.
Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle, bazıları ise saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak sırasında Saraçlar Caddesi'ndeki tarihi Ali Paşa Çarşı'na giren vatandaşlar burada bir süre bekledi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
Etiketler: Yağış
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